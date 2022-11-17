الدعيع ينصح العويس قبل مونديال 2022

وجه حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي السابق، محمد الدعيع، نصيحة إلى حارس الأخضر محمد العويس قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022.

نصيحة الدعيع

وعلق محمد الدعيع خلال تصريحاته لبرنامج ملعب SBC، قائلًا: “في رسالة أود أن أوجهها لمحمد العويس، الفريق يحتاج أن حارس المرمى يتكلم أكثر ما يلعب.. فهو جاهز، ولكنه يفقد حساسية المباريات”.

وتابع الدعيع قائلًا: “المباريات الودية أعدت العويس، وأعتقد أنه أصبح جاهزًا بنسبة 95%، ولكن في بعض الأحيان عليه ملاحظات بسيطة، وهي عدم التحدث مع المدافعين وعدم مسك الكرة مرة واحدة”.

وابتعد محمد العويس عن المشاركة بشكل أساسي، منذ الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد يعتمد عليه في التشكيل الأساسي.

السعودية بالمونديال

ويتواجد الأخضر بالمجموعة الثالثة في مونديال قطر، على أن يبدأ مشواره يوم 22 نوفمبر بمواجهة الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم يواجه بولندا يوم 26، على ملعب المدينة التعليمية، ثم المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.