الدفاع المدني : لا تجازفوا بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار بعدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، واتباع المسارات والطرق الرئيسة.

ونبهت المديرية إلى عدم تجاوز مجاري السيول، والحرص على عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول.

حالات غرق واحتجاز

وبالأمس أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ في خيبر باشرت حالة غرق طفلة في مجرى وادي الغرس.

وشدد المدني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” على وجوب مراقبة الأطفال أثناء التنزه وعدم السماح لهم بالاقتراب من تجمعات المياه.