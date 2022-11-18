الدفاع المدني : لا تجازفوا بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار بعدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، واتباع المسارات والطرق الرئيسة.
ونبهت المديرية إلى عدم تجاوز مجاري السيول، والحرص على عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول.
وبالأمس أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ في خيبر باشرت حالة غرق طفلة في مجرى وادي الغرس.
وشدد المدني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” على وجوب مراقبة الأطفال أثناء التنزه وعدم السماح لهم بالاقتراب من تجمعات المياه.
وفي وقت سابق أحال مرور منطقة حائل وبالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني، مواطنًا عبَر بمركبته أحد الأودية والشعاب أثناء جريانها في محافظة الحائط، إلى الهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه. وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات تجنب عبور الأودية والشعاب حفاظًا على سلامة الجميع.