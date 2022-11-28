Icon

ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية Icon الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية Icon مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد Icon 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور Icon تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 Icon 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق Icon الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد

الدفاع المدني لـ أهالي تبوك: ابتعدوا عن الأودية والسيول

2022-11-28 الساعة 4:40
الدفاع المدني لـ أهالي تبوك: ابتعدوا عن الأودية والسيول
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهًا متقدمًا عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك حتى الساعة الثالثة عصر غد الثلاثاء، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

مناطق الحالة المطرية

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها، إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل (المنجور، الوجه، أملج، البدع، حقل، الديسة، تبوك، حالة عمار، المعظم، تيماء، ضباء، نيوم شرما). وتبدأ هذه الحالة المطرية من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الاثنين، وحتى الساعة الثالثة عصر غد الثلاثاء.

قد يهمّك أيضاً
Img

162 قتيلًا ومئات المصابين في زلزال إندونيسيا

Img

مدني مكة يسجل حالتي وفاة جراء الحالة الماطرة

الابتعاد عن الأودية

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك للسلامة أثناء هطول الأمطار.

طقس تبوك

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر في المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهين متقدمين لأهالي تبوك حول الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة.

ويشمل الإنذار الأول محافظات الوجه وأملج والأجزاء الساحلية بشكل عام حيث تتأثر تلك المناطق بأمطار متوسطة إلى غزيرة.

أما عن التأثيرات المصاحبة للحالة فتشمل نشاط الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتساقط البرد وجريان السيول إضافة إلى شبه انعدام في الرؤية.

بينما تشمل الحالة الثانية محافظة ضباء خاصة نيوم شرما إضافة إلى الأجزاء الساحلية حيث تتأثر تلك المناطق بأمطار متوسطة إلى غزيرة.

ولفت إلى أن التأثيرات المصاحبة للحالة تشمل نشاط الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتساقط البرد وجريان السيول إضافة إلى شبه انعدام في الرؤية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد بن...
السعودية اليوم

وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد بن...

السعودية اليوم
السيطرة على 4 أسود داخل استراحة
السعودية اليوم

السيطرة على 4 أسود داخل استراحة

السعودية اليوم
حقيقة طرد ماسك لموظفة تويتر على الهواء 
العالم

حقيقة طرد ماسك لموظفة تويتر على الهواء 

العالم
المعيرفي: افتتاح مونديال قطر 2022 لحظات تاريخية
الرياضة

المعيرفي: افتتاح مونديال قطر 2022 لحظات تاريخية

الرياضة
جلسة سابعة لاختيار رئيس لبنان الجديد
العالم

جلسة سابعة لاختيار رئيس لبنان الجديد

العالم
تحذيرات من السيناريو الأسوأ في كييف
حصاد اليوم

تحذيرات من السيناريو الأسوأ في كييف

حصاد اليوم
الأمم المتحدة تدعو إيلون ماسك لاحترام حقوق...
العالم

الأمم المتحدة تدعو إيلون ماسك لاحترام حقوق...

العالم
زارعة قلب إماراتي في جسد مواطن بالرياض
السعودية اليوم

زارعة قلب إماراتي في جسد مواطن بالرياض

السعودية اليوم