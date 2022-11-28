الدفاع المدني لـ أهالي تبوك: ابتعدوا عن الأودية والسيول

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهًا متقدمًا عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك حتى الساعة الثالثة عصر غد الثلاثاء، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

مناطق الحالة المطرية

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها، إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل (المنجور، الوجه، أملج، البدع، حقل، الديسة، تبوك، حالة عمار، المعظم، تيماء، ضباء، نيوم شرما). وتبدأ هذه الحالة المطرية من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الاثنين، وحتى الساعة الثالثة عصر غد الثلاثاء.

الابتعاد عن الأودية

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك للسلامة أثناء هطول الأمطار.

طقس تبوك

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر في المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهين متقدمين لأهالي تبوك حول الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة.

ويشمل الإنذار الأول محافظات الوجه وأملج والأجزاء الساحلية بشكل عام حيث تتأثر تلك المناطق بأمطار متوسطة إلى غزيرة.

أما عن التأثيرات المصاحبة للحالة فتشمل نشاط الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتساقط البرد وجريان السيول إضافة إلى شبه انعدام في الرؤية.

بينما تشمل الحالة الثانية محافظة ضباء خاصة نيوم شرما إضافة إلى الأجزاء الساحلية حيث تتأثر تلك المناطق بأمطار متوسطة إلى غزيرة.

ولفت إلى أن التأثيرات المصاحبة للحالة تشمل نشاط الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتساقط البرد وجريان السيول إضافة إلى شبه انعدام في الرؤية.