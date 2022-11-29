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الفرق منتشرة في المناطق الممطرة

الدفاع المدني: لم نسجل أي خسائر رغم الأمطار الغزيرة

2022-11-29 الساعة 4:51
الدفاع المدني: لم نسجل أي خسائر رغم الأمطار الغزيرة
المواطن - الرياض

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كشف المتحدث باسم الدفاع المدني العقيد محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني منتشرة في المناطق الممطرة، موضحًا أنه لم تسجل أي خسائر على الرغم من وجود حالات أمطار غزيرة.

متابعة ميدانية مكثفة

وقال الحمادي خلال “نشرة النهار”، المذاع على قناة “الإخبارية”، إن المديرية العامة للدفاع المدني تواصل المتابعة الميدانية من خلال انتشار فرق الدفاع المدني والإسناد والدعوم، فضلًا عن عقد لجان فورية في المناطق التي تتعرض لها الحالة المطرية لتسخير كافة جهود الجهات الحكومية في تنفيذ أعمال الدفاع المدني.

عدم وجود خسائر

وأكد أنه حتى الآن ولله الحمد تم أعمال إنقاذ خفيفة، فيما لم يتم تسجيل أي خسائر على الرغم من وجود حالات أمطار غزيرة، نظرًا لتعاون الجميع مع التنبيهات والإرشادات التي أطلقها الدفاع المدني.

وحث المواطنين على إتباع هذه الإجراءات الوقائية والإرشادات حتى بعد انتهاء الحالة المطرية، خاصة مع وجود نواتج للأمطار.

وأهاب بالجميع توخي الحيطة والحذر بشأن هطول الأمطار رعدية على مناطق المملكة، والتي تستمر حتى يوم غد الأربعاء، وفقًا لما ذكرته الأرصاد.

استمرار الأمطار

وكان المحلل في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أكد أنه بالفعل هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة أمس الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء، على منطقة تبوك والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الساحلية منها، لافتًا إلى أن الأمطار لا تزال مستمرة على هذه المناطق.

وأوضح العقيل في تصريحات لقناة “الإخبارية” أن مركز الأرصاد يتوقع استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع جريان السيول على الأجزاء الجنوبية من تبوك والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الساحلية، والأجزاء الشرقية من محافظة ينبع، ولا يستبعد تأثر المدينة المنورة كمدينة بالسحب الركامية الرعدية وهطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة.

 

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