Icon

موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور Icon تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 Icon 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق Icon الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا Icon تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال Icon بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات Icon فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر Icon موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مع توقعات بحالة ممطرة بداية من الغد

الدفاع المدني يحذر أهالي 6 مناطق

2022-11-27 الساعة 6:59
الدفاع المدني يحذر أهالي 6 مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني للجميع إلى توخي الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الاثنين حتى الأربعاء المقبل.

هطول أمطار غزيرة

وبيَّنت المديرية العامة أنه بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد ستتأثر مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر المنطقة الشرقية والقصيم بأمطار متوسطة في مجملها، كما لا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال الفترة نفسها على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض وعسير وجازان والباحة.

قد يهمّك أيضاً
Img

عطل فني يسقط طائرة مقاتلة مصرية

Img

3 حالات لتغيير صورة الهوية الوطنية

وأهابت المديرية العامة بالجميع لتوخِّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.

أحوال غير مستقرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في وقت سابق تأثر أجزاء واسعة من المملكة بأحوال جوية غير مستقرة وهطول أمطار رعدية، اعتبارًا من غد الاثنين، وحتى الأربعاء المقبل.

وأوضح المركز في تقرير مفصل صادر عنه اليوم الأحد، أن هناك فرصة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، يصاحبها كل من التأثيرات التالية؛ تساقط البرد، تيارات هابطة نشطة السرعة، أتربة مثارة وتدنٍ للرؤية الأفقية.

ونبه المركز أنه من المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان للسيول على أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل ومكة المكرمة.

كما أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متوسطة خلال نفس الفترة على منطقتي القصيم (بريدة، عنيزة، الرس ومعظم محافظات المنطقة)، والشرقية (حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، وقرية العليا).

سحب ممطرة

ولا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مكة المكرمة (القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان)، عسير (أبها، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، وتنومة)، جازان (فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر)، والباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى)، والرياض (عفيف، الدوادمي، المجمعة، الزلفى، الغاط، شقراء).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

العالم على موعد نادر مع القمر الدموي
العالم

العالم على موعد نادر مع القمر الدموي

العالم
نصف المشكلات مصدرها خيالات أصحابها
حصاد اليوم

نصف المشكلات مصدرها خيالات أصحابها

حصاد اليوم
إخماد حريق بغداد بعد 10 ساعات
العالم

إخماد حريق بغداد بعد 10 ساعات

العالم
سالم الدوسري و 5 لاعبين قد يغيبون...
كأس العالم

سالم الدوسري و 5 لاعبين قد يغيبون...

كأس العالم
اتفاقية لتأسيس مجلس أعمال سعودي بنغلاديشي
السعودية اليوم

اتفاقية لتأسيس مجلس أعمال سعودي بنغلاديشي

السعودية اليوم
جامعة نايف تنظم حفل خريجي الدفعة الـ40
السعودية اليوم

جامعة نايف تنظم حفل خريجي الدفعة الـ40

السعودية اليوم
صالح الشهري: نحتاج دعم جماهير الأخضر
الرياضة

صالح الشهري: نحتاج دعم جماهير الأخضر

الرياضة
العساف: إهمال وقيادة متهورة وإيذاء للآخرين وحوادث...
السعودية اليوم

العساف: إهمال وقيادة متهورة وإيذاء للآخرين وحوادث...

السعودية اليوم