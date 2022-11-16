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أمطار غزيرة حتى الساعة 9 مساءً

الدفاع المدني ينبه أهالي الشمالية: ابتعدوا عن بطون الأودية

2022-11-16 الساعة 3:24
الدفاع المدني ينبه أهالي الشمالية: ابتعدوا عن بطون الأودية
المواطن - الرياض

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حث الدفاع المدني، أهالي الحدود الشمالية إلى توخي الحيطة والحذر بعد ورود تنبيه من الأرصاد حول فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة 9 مساءً.

وأشار الدفاع المدني إلى أن الحالة تشمل حزم الجلاميد، عرعر، رفحاء، والعويقلية.

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توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق الباحة، عسير وجازان، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المناطق (الحدود الشمالية ، الجوف، حائل، الشرقية ) وكذلك على مرتفعات عسير مكة المكرمة وتبوك.

 

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