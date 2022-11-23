الدفاع المدني ينبه أهالي تبوك من أمطار غزيرة

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهًا متقدمًا عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك حتى الساعة الثالثة صباح غد الخميس، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

مناطق الحالة المطرية

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها، إن هناك أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تشمل مناطق تبوك وحالة عمار، وعلقان بتبوك، وذلك حتى الساعة الثالثة فجر غد الخميس.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك للسلامة أثناء هطول الأمطار.

أمطار حتى الجمعة

من جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة، فضلًا عن جريان السيول من مساء اليوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل.

وقال المركز الوطني إن مخرجات النماذج العددية لا تزال تشير إلى احتمال هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وقد تؤدي إلى جريان السيول من مساء اليوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل.

وأضاف أن الحالة المطرية تشمل أجزاءً من مناطق مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، والليث)، المدينة المنورة (المدينة المنورة، ينبع، وادي الفرع، العيص، العلا)، وتبوك (أملج، تيماء).

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة، المدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها وكذلك مناطق تبوك، الجوف وحائل والحدود الشمالية. ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية، القريات، طريف، وسواحل المنطقة الشرقية.