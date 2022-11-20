الدفاع المدني ينبه أهالي مكة المكرمة

هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب محمد بن سلمان يدعم قطر.. توجيه وحضور وارتداء وشاح
أصدر المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهًا متقدمًا عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة الثامنة مساء، بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.
وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها، إن هناك أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تشمل مناطق السيل الكبير، الشفا، الطائف، والهدا بمكة المكرمة، وذلك حتى الساعة الثامنة مساء.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك للسلامة أثناء هطول الأمطار.
وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، تبوك والمدينة المنورة.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما لا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من وسط المملكة.
فيما كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، عن المدة الزمنية المتبقية لدخول فصل الشتاء.
وأوضح القحطاني، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “11 يوما تفصلنا عن دخول فصل الشتاء أرصادياً”، مضيفًا أن المناطق الشمالية تستقبل أولى الموجات الباردة.