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وسط تحذيرات من تجمعات المياه

الدفاع المدني ينبه أهالي مكة المكرمة

2022-11-20 الساعة 5:50
الدفاع المدني ينبه أهالي مكة المكرمة
المواطن - الرياض

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أصدر المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهًا متقدمًا عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة الثامنة مساء، بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

مناطق الحالة المطرية

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها، إن هناك أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تشمل مناطق السيل الكبير، الشفا، الطائف، والهدا بمكة المكرمة، وذلك حتى الساعة الثامنة مساء.

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ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك للسلامة أثناء هطول الأمطار.

توقعات طقس اليوم

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، تبوك والمدينة المنورة.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما لا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من وسط المملكة.

دخول الشتاء

فيما كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، عن المدة الزمنية المتبقية لدخول فصل الشتاء.

وأوضح القحطاني، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “11 يوما تفصلنا عن دخول فصل الشتاء أرصادياً”، مضيفًا أن المناطق الشمالية تستقبل أولى الموجات الباردة.

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