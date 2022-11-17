الدوائية: تدشين مصنع أدوية للأمراض السرطانية بـ 272 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية – سبيماكو الدوائية ، عن تدشين مصنعها الجديد لتصنيع أدوية الأمراض السرطانية والأدوية عالية السمية والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 272 مليون ريال.

مساحة المصنع

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن المصنع يمتد على مساحة 2800 م2 داخل مصنع سبيماكو الدوائية بمنطقة القصيم.

تصنيع الأدوية

وأضافت أنه سيتم تصنيع الأدوية التخصصية بهذه الوحدة الصناعية الجديدة وذلك حسب الاتفاقيات المبرمة مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والحيوية. وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع الجديد أكثر من 275 مليون وحدة علاجية.