الدوريات الأمنية في تثليث تباشر مهامها

باشرت الدوريات الأمنية مهامها، اليوم، في محافظة تثليث، بمتابعة معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وحضور مدير شرطة منطقة عسير، ومدير الإدارة العامة لدوريات الأمن.

ويأتي ذلك امتدادًا لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز وتطوير منظومة العمل الأمني ورفع سقف الخدمات الأمنية المقدمة لمواطني ومقيمي وزوار المملكة.