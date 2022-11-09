الدوريات الأمنية في تثليث تباشر مهامها

احذروا رسالة تويتر بلو: ينتهي حسابك للأبد الصلاة على والدة الأمير متعب بن عبدالله عصر اليوم قصة مريض نفسي تنتهي بالانتحار نوع مزعج جدًا من التسول غير المباشر تطبيق “تويو” الفائق يعلن عقد شراكة إستراتيجية مع “جيديا” لحلول الدفع المالية وزارة الدفاع تتيح الاستعلام عن نتائج التجنيد الموحد السكران يطمئن محبيه وينفي إصابته بمرض خطير السعودية تذهل حضور WTM قريبًا.. مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ عبر الهلال الأحمر الإطاحة بالمتلفظ على رجل الأمن بحائل
باشرت الدوريات الأمنية مهامها، اليوم، في محافظة تثليث، بمتابعة معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وحضور مدير شرطة منطقة عسير، ومدير الإدارة العامة لدوريات الأمن.
ويأتي ذلك امتدادًا لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز وتطوير منظومة العمل الأمني ورفع سقف الخدمات الأمنية المقدمة لمواطني ومقيمي وزوار المملكة.