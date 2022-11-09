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لتعزيز وتطوير منظومة العمل الأمني

الدوريات الأمنية في تثليث تباشر مهامها

2022-11-09 الساعة 6:46
الدوريات الأمنية في تثليث تباشر مهامها
المواطن - واس

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باشرت الدوريات الأمنية مهامها، اليوم، في محافظة تثليث، بمتابعة معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وحضور مدير شرطة منطقة عسير، ومدير الإدارة العامة لدوريات الأمن.

ويأتي ذلك امتدادًا لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز وتطوير منظومة العمل الأمني ورفع سقف الخدمات الأمنية المقدمة لمواطني ومقيمي وزوار المملكة.

الدوريات الأمنية في تثليث تباشر مهامها

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