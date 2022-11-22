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بعد هزيمة كبيرة للأرجنتين بقيادة ميسي

الديلي ميل: السعودية تُبكي الأرجنتين

2022-11-22 الساعة 8:06
الديلي ميل: السعودية تُبكي الأرجنتين
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تفاعلت صحف العالم مع فوز المنتخب السعودي في أولى مبارياته اليوم أمام الأرجنتين في مونديال كأس العالم بقطر 2022، ووصفته التقارير بأنه انتصار قاتل أبكى البيسيليستي.

الانتصار لم يأتِ صدفة 

قالت مجلة Defector الأمريكية إن المنتخب السعودي كان أكثر تفوقًا وامتيازًا من نظيره الأرجنتيني، وتابعت: في أول صدمة حقيقية لكأس العالم هذه، لم تهزم المملكة الأرجنتين 2-1 فحسب، بل هيمنت تمامًا على أمريكا الجنوبية من الناحية التكتيكية، ولم يكن هذا انتصارًا صدفة بل كان فريقًا سعوديًا فهم المهمة وأجبر الأرجنتين على لعب المباراة بالضبط التي من شأنها تسهيل نتيجة كهذه.

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الانتصار لم يأتِ صدفة

أداء جماعي رائع 

أثنت صحيفة Diário do Nordeste البرتغالية على أداء الصقور الخضراء، قائلة إنهم تميزوا بأداء جماعي رائع منحهم الأفضلية في الفوز عن جدارة.

المنتخب السعودي أبهر البرازيليين 

وقال موقع Universo Online البرازيلي إنه كان هناك مشاعر مختلطة ومتضاربة عند جمهور السامبا البرازيلي فما بين الصدمة والاندهاش من تحقيق الفوز السعودي التاريخي وما بين الإعجاب بالأداء القوي للمنتخب وبين الإحباط من ميسي.

 حان دور ليفاندوفسكي

وقالت صحيفة Ouest-France إن السعودية بلد كرة قدم عظيم، وأنه بعد الانتصار على ميسي فقد حان الدور على روبرت ليفاندوفسكي من بولندا.

وتابعت: أداء رائع في البطولة خاضه الأخضر أمام الأرجنتين في مجموعة صعبة، لكن يبدو أن السعوديين لديهم ثقة عالية في ناديهم .

حان دور ليفاندوفسكي

أكبر صدمة في تاريخ المونديال 

وقال موقع ESPN الرياضي إن السعودية صدمت ميسي والأرجنتين أكملها في واحدة من أكبر الصدمات في تاريخ المونديال، متابعًا: خاضت الصقور الخضراء معركة رائعة وكسرت الرقم القياسي بعد هزيمة  الأرجنتين لأول مرة منذ يونيو 2019 وبعد 36 مباراة رائعة دون هزيمة.

 

 

تعليقات الصحف الأخرى

 

موقع ياباني: السعودية تهزم المصنف 3 عالمياً.

 

موقع فرنسي: التمرد السعودي قاتل.

 

موقع ألماني: ضجة كبيرة في كأس العالم بعد تفوق السعودية على ميسي.

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