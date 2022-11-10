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على رأسهم كريم بنزيما

الديوك تدخل المونديال بـ7 مهاجمين

2022-11-10 الساعة 11:08
الديوك تدخل المونديال بـ7 مهاجمين
المواطن – متابعة

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نشرت شبكة RMC الفرنسية، أن المدير الفني للديوك ديديه ديشامب، سيصطحب 7 مهاجمين في قائمة منتخب بلاده لخوض بطولة كأس العالم 2022 بقطر، والمقرر انطلاقها يوم 20 نوفمبر الجاري.

فرنسا والنمسا
بنزيما

بنزيما أولًا

وأضافت الشبكة، أن كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، على رأس قائمة المهاجمين الـ7 لمنتخب فرنسا في المونديال رغم الإصابة مع الملكي، والتي أدت إلي غيابه عن الملكي في 4 متتالية بالليجا.

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كريم بنزيما

قيادة الهجوم

يقود كريم بنزيما مهاجم الريال، كتيبة مهاجمي فرنسا في كأس العالم 2022، ثم أوليفيه جيرو (ميلان)، كريستوفر نكونكو (لايبزيج)، عثمان ديمبيلي (برشلونة)، أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد)، كينجسلي كومان (بايرن ميونخ).

وأكدت الشبكة، إن ديديه ديشامب مدرب فرنسا، يدرس فكرة اصطحاب مهاجم ثامن في قائمة الديوك بالمونديال، ويفاضل بين الثلاثي تورام وديابي أو بن يدر.

كريم بنزيمة وبوجبا
كريم بنزيمة وبوجبا – المصدر – News In 24 English

أبرز الغائبين

ويفتقد منتخب فرنسا، ثنائي الوسط البارز بول بوجبا صانع ألعاب يوفنتوس الإيطالي، ونجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر بسبب الإصابة.

جدير بالذكر أن منتخب فرنسا، ينافس في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، مع كل من أستراليا والدنمارك وتونس على الترتيب.

ويخوض المنتخب الفرنسي مونديال قطر 2022، بصفته حامل اللقب، بعد أن توج بنسخة 2018 في روسيا.

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