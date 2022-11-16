الديوك يخسرون جهود نكونو قبل المونديال

أعلن منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، استبعاد لاعبه كريستوفر نكونكو، مهاجم الديوك وفريق آر بي لايبزج الألماني، من قائمة كأس العالم 2022 في قطر؛ بسبب الإصابة.

إصابة قوية

وتأكدت إصابة نكونكو بالتواء في الركبة اليسرى بعد تدخل قوي من زميله في المنتخب إدوارد كامافينجا.

وأرسل المنتخب الفرنسي الملف الطبي الخاص باللاعب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل استبداله بلاعب آخر في قائمة فرنسا.