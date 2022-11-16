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إصابة بالركبة اليسرى

الديوك يخسرون جهود نكونو قبل المونديال

2022-11-16 الساعة 1:51
الديوك يخسرون جهود نكونو قبل المونديال
المواطن - متابعة

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أعلن منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، استبعاد لاعبه كريستوفر نكونكو، مهاجم الديوك وفريق آر بي لايبزج الألماني، من قائمة كأس العالم 2022 في قطر؛ بسبب الإصابة.

نكونو

إصابة قوية

وتأكدت إصابة نكونكو بالتواء في الركبة اليسرى بعد تدخل قوي من زميله في المنتخب إدوارد كامافينجا.

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وأرسل المنتخب الفرنسي الملف الطبي الخاص باللاعب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل استبداله بلاعب آخر في قائمة فرنسا.

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