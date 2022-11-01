الذهب الملاذ الآمن للشباب

قال نائب رئيس اللجنة الوطنية لتجارة المعادن النفيسة والأحجار الكريمة علي الكندي: إن الذهب يعد الملاذ الآمن في حالة وجود أزمات أو حروب، وهو ما تقوم به العديد من الدول، وذلك مقارنة بالادخار في العقارات.

فيديو | نائب رئيس اللجنة الوطنية لتجارة المعادن النفيسة والأحجار الكريمة علي الكندي: شراء الذهب والاستثمار فيه أكثر أمانا من قيمة العقار.. والشباب يدخرون الذهب حاليا#الراصد pic.twitter.com/JFbDQQi2ri — الراصد (@alraasd) November 1, 2022

ادخار الذهب:

وأوضح الكندي، في مداخلة مع برنامج “الراصد” على “الإخبارية”، أنه في أي وقت يمكن للأشخاص بيع الذهب والحصول على الأموال، لافتًا إلى أن الشباب بات لديه وعي في ادخار الذهب وتحديدًا سباك الذهب عيار الـ 24؛ لعدم وجود قيمة مضافة، ومن ثم بات بإمكانهم الاستثمار من خلاله.