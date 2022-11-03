الذهب يتراجع بعد رفع الفائدة

شهدت أسعار الذهب العالمية، تراجعًا، أمس الأربعاء، 2 من نوفمبر، وهبط سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية عند مستوي 1638 دولارًا، ليتكبد خسائر بلغت نحو 18 دولارًا، بعد أن صعدت الأوقية خلال تعاملات اليوم إلى 1656 دولارًا، بعد أن استهلت التداول عند سعر 1647 دولارًا.

سلسلة من الانخفاضات

وعقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس، ليرتفع إلى 4%، وهو ما جاء متفقًا مع توقعات السوق، كما تعد هذه النسبة هي الأعلى منذ العام 2007، شهدت أسعار الذهب العالمية سلسلة من الانخفاضات المتتالية.

وارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال التداول على الأوقية، ببورصة الذهب العالمية، مع بداية تعاملات اليوم وقفزت سعر الأوقية إلى 1656 دولارًا، وحققت مكاسب نحو 8 دولارات، قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي أمس.

سياسات نقدية متشددة

وتأثرت أسعار الذهب العالمية، كثيرًا باتباع البنوك المركزية الكبرى سياسات نقدية متشددة لمجابهة التضخم، بالإضافة إلى ظهور بعض البيانات الاقتصادية المتعلقة بالنمو والتضخم.