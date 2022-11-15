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رفض العقوبات الغربية ضد روسيا

الرئيس الصيني يحذر من تسييس الغذاء

2022-11-15 الساعة 1:27
الرئيس الصيني يحذر من تسييس الغذاء
المواطن - متابعة

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حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ مجموعة العشرين، اليوم الثلاثاء، من تحويل الغذاء والطاقة إلى سلاح، في إشارة إلى انتقاد مبطن للاجتياح الروسي لأوكرانيا.

تسييس الغذاء

وقال شي أمام قمة بالي: علينا، وبحزم، معارضة تسييس مشاكل الغذاء والطاقة وتحويلها إلى أدوات وأسلحة، بينما كرر في الوقت ذاته التعبير عن معارضته لسياسة العقوبات الغربية.

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وشدد على أن تحديد خطوط فكرية وإثارة الخلافات بين التكتلات والفصائل السياسية لن يؤدي إلا إلى تقسيم العالم وعرقلة تقدم البشرية.

دعوة ماكرون

بدوره، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الصيني إلى جلب روسيا إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل لحرب أوكرانيا.

وطالب ماكرون شي بإيصال رسائل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتجنب التصعيد والعودة بجدية إلى طاولة المفاوضات.

توحيد الجهود

وقال ماكرون لشي بعد مصافحته وبدء المحادثات بينهما: إنه يجب أن نوحد جهودنا للاستجابة لأزمات عالمية مثل حرب روسيا في أوكرانيا.

وبينما لم يأتِ شي على ذكر النزاع مباشرة خلال اللقاء، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، إلا أنه أشار إلى أن العالم يمر بمرحلة اضطرابات وتحولات، داعيًا إلى الانفتاح والتعاون.

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