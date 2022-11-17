الرئيس الصيني يوبخ رئيس الوزراء الكندي

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق توبيخ الزعيم الصيني شي جين بينغ لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو؛ بسبب تسريب الأخير تفاصيل محادثات شخصية بينهما للصحافة.

مناقشة حامية

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية: إن “الكاميرات التقطت الأربعاء مناقشة حامية بين الزعيمين خلال القمة العالمية التي عقدت في بالي”.

وفي الفيديو، قال شي جين بينغ: كل ما تحدثنا عنه تم تسريبه للصحف، وهو أمر غير مناسب، تلك ليست طريقة عمل المفاوضات، إذا كان هناك صدق في التعامل، يمكننا التحدث باحترام متبادل.

وفي النهاية، ابتسم شي ومد يده وصافح ترودو لإنهاء هذا الحوار.

ونشر موقع “جوبال نيوز” الكندي مقطع فيديو لمحادثة الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الكندي.

جاءت وصلة التوبيخ والعتاب على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا التي تستضيف حاليًّا عددًا من قادة الدول.