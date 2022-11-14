Icon

5 خطوات لتحديث بياناتك إلكترونيًّا لصرف المعاش Icon الجبير: السعودية ستواصل العمل بما يحقق مصالحها Icon أمر ملكي بتمديد خدمة أمير عسير 4 سنوات Icon مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية بي -52 Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 9 مناطق Icon ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفرنسي Icon الشيخ عائض القرني يرد على محمد عبده Icon صحيفة أمريكية: السعودية قوة نفطية صاعدة Icon وزير الطاقة: نُتهم أحياناً بصعوبة التفاوض وعلينا أن نتحلى بروح السبق Icon ولي العهد يعزي متعب بن عبدالله Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي

الراجحي: الانتهاء من الطرح والاكتتاب في صكوك بقيمة 10 مليارات ريال

2022-11-14 الساعة 9:41
الراجحي: الانتهاء من الطرح والاكتتاب في صكوك بقيمة 10 مليارات ريال
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلن مصرف الراجحي عن الانتهاء من الطرح والاكتتاب في صكوك من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي، وذلك وفقا للبيانات الموضحة أدناه.

نوع الإصدار

وأوضح مصرف الراجحي، في بيان له على “تداول”: “أن نوع الإصدار عبارة عن صكوك من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي، وقيمة الطرح 10,000,000,000 ريال سعودي، والعدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 10,000,000 صك، والقيمة الاسمية (للصك/ للسند) 1,000 ريال سعودي للصك الواحد.”.

قد يهمّك أيضاً
Img

معهد الصناعات الغذائية يعلن فتح باب القبول والتسجيل

Img

9 حالات يحظر تجاوزها لقائدي المركبات

ولفت إلى أن عائد الصك 5.50% ثابت سنوياً تدفع على أساس ربع سنوي، يبدأ احتسابه من تاريخ التسوية وذلك بتاريخ 22/04/1444هـ (الموافق 16/11/2022م).

تعيين عائد الصك

وتابع “سيكون أول إعادة تعيين لعائد الصك في تاريخ 16/11/ 2027م (“التاريخ الأول لإعادة التعيين”)، وبعد ذلك سيتم إعادة تعيين عائد الصك كل خمس سنوات تلي التاريخ الأول لإعادة التعيين على النحو المفصل في الشروط النهائية المطبقة”.

مدة استحقاق الصك

وأوضح أن مدة استحقاق (الصك/ السند) دائمة بدون تاريخ استحقاق أو أجل محدد للصكوك، موضحا  أن شروط أحقية الاسترداد تتضمن أنه يجوز لمصرف الراجحي استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية المعدة بخصوص الصكوك الصادرة بتاريخ 24/03/1444هـ (الموافق 20/10/2022م) والشروط النهائية المطبقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

افتتاح ميدان الرماية بمعهد التدريب النسائي
السعودية اليوم

افتتاح ميدان الرماية بمعهد التدريب النسائي

السعودية اليوم
الحرب النووية كارثية و200 مليون أول ضحاياها
السعودية اليوم

الحرب النووية كارثية و200 مليون أول ضحاياها

السعودية اليوم
تطوير خدمات العمرة على نسك
السعودية اليوم

تطوير خدمات العمرة على نسك

السعودية اليوم
وظائف بـ مركز سلام للتواصل الحضاري
حصاد اليوم

وظائف بـ مركز سلام للتواصل الحضاري

حصاد اليوم
وزير الطاقة: أوبك+ تعمل على وجود سوق...
السعودية اليوم

وزير الطاقة: أوبك+ تعمل على وجود سوق...

السعودية اليوم
متحدثة الحكومة البريطانية تستشهد بحديث للرسول
العالم

متحدثة الحكومة البريطانية تستشهد بحديث للرسول

العالم
فتح مظاريف استثمار المركز الحضاري بكورنيش الدمام
السعودية اليوم

فتح مظاريف استثمار المركز الحضاري بكورنيش الدمام

السعودية اليوم
رينارد يضم زكريا هوساوي لمعسكر الأخضر
آخر الاخبار

رينارد يضم زكريا هوساوي لمعسكر الأخضر

آخر الاخبار