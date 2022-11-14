الراجحي: الانتهاء من الطرح والاكتتاب في صكوك بقيمة 10 مليارات ريال

أعلن مصرف الراجحي عن الانتهاء من الطرح والاكتتاب في صكوك من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي، وذلك وفقا للبيانات الموضحة أدناه.

نوع الإصدار

وأوضح مصرف الراجحي، في بيان له على “تداول”: “أن نوع الإصدار عبارة عن صكوك من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي، وقيمة الطرح 10,000,000,000 ريال سعودي، والعدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 10,000,000 صك، والقيمة الاسمية (للصك/ للسند) 1,000 ريال سعودي للصك الواحد.”.

ولفت إلى أن عائد الصك 5.50% ثابت سنوياً تدفع على أساس ربع سنوي، يبدأ احتسابه من تاريخ التسوية وذلك بتاريخ 22/04/1444هـ (الموافق 16/11/2022م).

تعيين عائد الصك

وتابع “سيكون أول إعادة تعيين لعائد الصك في تاريخ 16/11/ 2027م (“التاريخ الأول لإعادة التعيين”)، وبعد ذلك سيتم إعادة تعيين عائد الصك كل خمس سنوات تلي التاريخ الأول لإعادة التعيين على النحو المفصل في الشروط النهائية المطبقة”.

مدة استحقاق الصك

وأوضح أن مدة استحقاق (الصك/ السند) دائمة بدون تاريخ استحقاق أو أجل محدد للصكوك، موضحا أن شروط أحقية الاسترداد تتضمن أنه يجوز لمصرف الراجحي استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية المعدة بخصوص الصكوك الصادرة بتاريخ 24/03/1444هـ (الموافق 20/10/2022م) والشروط النهائية المطبقة.