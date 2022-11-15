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سجلت 9.7% للسعوديين

الراجحي: نسبة البطالة تراجعت إلى رقم تاريخي

2022-11-15 الساعة 3:34
الراجحي: نسبة البطالة تراجعت إلى رقم تاريخي
المواطن - الرياض

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كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس، أحمد الراجحي، أن نسبة بطالة السعوديين وصلت إلى رقم تاريخي لم نحققه منذ 20 عامًا.

نسبة البطالة

وأوضح الراجحي خلال ترؤسه جلسة منتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة البطالة الكلية بلغت 5.5%، لكن للسعوديين وصلت إلى رقم تاريخي لم نحققه منذ 20 عامًا وهو 9.7%.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على الوصول إلى الرقم المستهدف في عام 2030 وهو نسبة 7%، حيث يعد وعدًا من وعود رؤية المملكة.

القطاع الخاص

وأكد الراجحي أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص وصل إلى أكثر من مليونَي شاب وشابة سعودية، موضحًا أن هذا الرقم لم يكن ليتحقق إلا بتوفيق الله، وثانيًا بجهود رجال الأعمال واستجابتهم لبرامج التوطين وقناعتهم بأن هؤلاء الشباب قادرون على تأدية العمل.

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