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أُصيب به مع فريقه مارسيليا الفرنسي

الرباط الصليبي يُغيّب أمين حارث عن المغرب بالمونديال

2022-11-14 الساعة 6:35
الرباط الصليبي يُغيّب أمين حارث عن المغرب بالمونديال
المواطن - محمد سمعه

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سيغيب المغربي أمين حارث بشكل نهائي عن مباريات منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 بعد الإصابة التي تعرض لها مع ناديه أوليمبيك مارسيليا الفرنسي.

إصابة حارث 

وذكر نادي مارسيليا في بيان له اليوم أن حارث يعاني من التواء في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، بعد أن تعرض لها في مباراة موناكو أمس الأحد في الدوري الفرنسي.

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ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة في المونديال رفقة منتخبات ” بلجيكا، كندا، كرواتيا”.

المغربي أمين حارث

مسيرة أمين حارث

ويلعب حارث صاحب الـ25 عامًا في صفوف نادي مارسيليا منذ العام الحالي قادمًا من نادي شالكة الألماني، كما سبق له اللعب في صفوف أندية نانت الفرنسي وباريس سان جيرمان الفرنسي، كما مثل المنتخب الفرنسي في الفئات السنية المختلفة حتى منتخب تحت 21 عامًا.

ويتواجد حارث مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم منذ عام 2017، وشارك في نهائيات مونديال 2018 في روسيا.

المغربي أمين حارث
أمين حارث

 

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