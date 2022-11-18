الریاض تحتضن قمة رایز أب الحدث الأكبر لریادة الأعمال بالشرق الأوسط

تعقد قمة رایز أب الحدث الریادي الأكبر الذي حفز الشركات الناشئة في مصر على مدى السنوات العشر الماضیة، والذي ینتظره رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط كل عام، في أول محطة إقلیمیة لها وھي المملكة العربیة السعودیة.

رایز أب السعودیة

وستُعقد النسخة الأولى من “رایز أب السعودیة” يوم غد السبت التاسع عشر وحتى الحادي والعشرین من نوفمبر في مركز الملك عبدالله المالي في الریاض، ویتوقع أن یصل عدد الحضور حتى 10 آلاف مشارك ومشاركة أكثر من 150 شركة ناشئة و150 مستثمرًا و200 متحدث من جمیع أنحاء العالم لیشاركوا خبراتھم العالمیة وآخر التطورات في مجالات عدیدة تخدم الشركات الناشئة وتساعدھا في بناء أسس ترتكز علیھا.

وينظم ھذا الحدث الأكبر من قبل رایز أب في مصر كل عام لربط الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بموارد وبرامج عالمیة مصممة خصیصًا لریادة الأعمال.

وسجلت منصة رایز أب أول ظھور لھا في المملكة في عام 2018 من خلال إدارة أول ھاكاثون للحج في جدة للدیوان الملكي والاتحاد السعودي للأمن السیبراني والبرمجة والدرونز والذي حطم الرقم القیاسي العالمي في موسوعة جینیس “كأكبر مشاركة في ھاكاثون”، وتعاونت منصة رایز أب مع مؤسسة مسك في بناء وتشغیل برنامج مسك الانطلاق الذي ساعد أكثر من 200 شخص على نقل شركاتھم الناشئة من مرحلة الفكرة إلى بناء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبیق.

وفي عام 2021، قررت منصة رایز أب إحضار قمة رایز أب إلى دول مجلس التعاون الخلیجي من خلال إنشاء “رایز أب السعودیة” في المملكة، بإدارة الأمیرة لولوة بنت یزید آل سعود، الرئیس التنفیذي لرایز أب السعودیة، بالإضافة إلى المؤسس والرئیس التنفیذي لمنصة رایز أب السید عبدالحمید شرارة.

أول قمة بالمملكة

وفي ھذا العام، احتفالًا بالذكرى العاشرة لتأسیسھا، تنظم رایز أب أول قمة لھا على الإطلاق في المملكة العربیة السعودیة، ویدعم القمة البرنامج الوطني لتنمیة تقنیة المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتقنیة المعلومات السعودیة وبشراكة إستراتیجیة مع الاتحاد السعودي للأمن السیبراني والبرمجة والدرونز كما تضم القمة بعض القطاعات المختصة في ریادة الأعمال في السعودیة مثل الشركة السعودیة للاستثمار الجريء، منشآت، الكراج، منظمة التعاون الرقمي، وزارة السیاحة، والمستثمرة الملائكیة.

وذكرت الأمیرة لولوة بنت یزید آل سعود الرئیس التنفیذي لشركة رایز أب في السعودیة أن المملكة العربیة السعودیة تشھد ازدھارًا تاریخيًّا لمجتمع الشركات الناشئة، وقد كانت وستظل المملكة أكبر داعم لھذا القطاع، حیث یمثل ھذا القطاع الأمل في مستقبل مزدھر.

وأضافت: أصبحت المملكة في وقت قیاسي من أقوى اقتصادات العالم، وتأثیر الشركات الناشئة في حیاة مواطنینا أصبح واضحًا وملموسًا، حیث تم تحسین كفاءة الحیاة الیومیة للمواطنین من خلال الاعتماد على التقنیة الحدیثة في إدارة كافة المھام، ولیستمر نمو تلك الشركات الناشئة لابد من وجود مصادر وموارد عدیدة واستثمارات وفیرة، وھنا یأتي دور رایزاب، حیث تھدف بشكل أساسي إلى دعم تلك الشركات بشبكة علاقات تسھل من وصولھا للموارد عالمیًّا وإقلیمیًّا ومحلیًّا.

من جانبه، أكد الرئیس التنفیذي للبرنامج الوطني لتنمیة تقنیة المعلومات الأستاذ إبراھیم نیاز حرص البرنامج على جذب ودعم مثل ھذه الفعالیات والمؤتمرات التي ترتقي بالقطاع التقني في المملكة والتي تجمع رواد الأعمال والشركات التقنیة الناشئة في المنطقة بصنادیق الاستثمار الجريء والمستثمرین والمھتمین لیتبادلوا خبراتھم ویناقشوا آخر التطورات التقنیة والتي من شأنھا تطویر أعمالھم، وھذا بدوره یعزز من مكانة المملكة لیجعلھا بیئة حاضنة لریادة الأعمال ونقطة التقاء عالمیة في المجالات التقنیة.

وأعرب عبدالحمید شرارة الرئیس التنفیذي لشركة رایز أب عن حماسة لعقد قمة رایزاب في المملكة لأول مرة.

وذكر أنها دلالة على النمو الكبیر لمجتمع ریادة الأعمال والاقتصاد المزدھر باستمرار في المنطقة العربیة وأنھا تمتلك القدرة لتصبح مركز عالمي للشركات الناشئة والتقنیة ویمكن تحقیق ذلك من خلال التعاون والشراكات المثمرة. كما یتقدم بجزیل الشكر للبرنامج الوطني لتنمیة تقنیة المعلومات وكل الشركاء لدعمھم المستمر.

ویمكن الآن لجمیع الشركات الناشئة والمتحدثین والمتطوعین السعودیین الراغبین بالمشاركة في القمة زیارة الموقع الإلكتروني للتقدم والانضمام في نسخة ھذا العام. أیضًا یمكن لكل المھتمین بالحضور للقمة الحصول على التذاكر حین توفرھا في الموقع الإلكتروني.

ویتزامن ھذا الحدث مع قمة رایز أب السنویة في مصر، والتي ستقام في التاسع والعاشر من دیسمبر ھذا العام تحت عنوان “قمة العقد”، وھي مفتوحة أیضًا للجمیع للمشاركة.