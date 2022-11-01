الزارع: الإجازة الاضطرارية ليست حقًا مكتسبًا

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كشف محمد الزارع المختص في شؤون التعليم والمعلمين، أن الإجازة الاضطرارية ليست حقًا مكتسبًا للموظف، بل لا بد من تقديم مبرر.
جاء ذلك خلال رده على تساؤل وُجه له على حسابه بموقع “تويتر”، بشأن أحقية الغياب الاضطراري للمعلم في أي وقت، حتى وإن كان خلال أيام الاختبارات النهائية ومتصل بإجازة منتصف الفصل.
وأوضح الزارع أن الإجازة الاضطرارية ليست حقًا مكتسبًا للموظف؛ بل لا بد عند تقديم طلبها تقديم مبرر حتى يقتنع المدير ويوافق عليها.
وأشار إلى أن للمدير كامل الحق في رفض هذه الإجازة الاضطرارية أو قبولها.
عبدالعزيز علي الدبيان
هي 5 خمس ايام من قلها عيب والله نتمنن فيها
والامور تياسير والاصل المساواة بسائر الموظفين فالموظف بغير المدارس متى ماشاء أخذ إجازته
والمعلم مربوط بدوام الطلاب وماعنده إيجازه ياخذها على كيفه الا هالخمس ايام الاضطراريه فلا تحدون الناس على الكذب والإحتيال. دمتم بود