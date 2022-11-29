الزراعة العضوية أهميتها وأنواعها

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قال الخبير في الشأن الزراعي أ. سلطان المالكي: إن الزراعة العضوية تعد نظامًا شاملًا لإنتاج المزارع وإنتاج أفضل المزارعات البيئية.
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الخبير في الشأن الزراعي أ. سلطان المالكي يجيب.. لـ #الكوكب_الثالث#إذاعة_الإخبارية pic.twitter.com/qWqtdhVLeP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 29, 2022
وأكد المالكي، في مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الزراعة العضوية أيضًا هي مستوى عالٍ من التنوع البيولوجي، والحفاظ على الموارد الطبيعية.
لفت المالكي إلى أن الاهتمام بالزراعة العضوية لا يقتصر فقط على الحقول الزراعية، والممارسات التي تحدث داخل الحقول، بل تشمل الحفاظ على البيئة المحيطة للمزارع العضوية.
أكد المالكي أن المزارع العضوية تستمد جميع أمورها من الطبيعة، بدون أي تدخل كيميائيًّا، حيث إنه لا يستخدم فيها أي مركبات كيميائية، سواء كانت مبيدات أو أسمدة في مجال الزراعة، وبالتالي فالغذاء الناتج عن الزراعة العضوية صحي وآمن.