الزراعة العضوية أهميتها وأنواعها

قال الخبير في الشأن الزراعي أ. سلطان المالكي: إن الزراعة العضوية تعد نظامًا شاملًا لإنتاج المزارع وإنتاج أفضل المزارعات البيئية.

وأكد المالكي، في مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الزراعة العضوية أيضًا هي مستوى عالٍ من التنوع البيولوجي، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

الحفاظ على البيئة

لفت المالكي إلى أن الاهتمام بالزراعة العضوية لا يقتصر فقط على الحقول الزراعية، والممارسات التي تحدث داخل الحقول، بل تشمل الحفاظ على البيئة المحيطة للمزارع العضوية.

غذاء صحي آمن

أكد المالكي أن المزارع العضوية تستمد جميع أمورها من الطبيعة، بدون أي تدخل كيميائيًّا، حيث إنه لا يستخدم فيها أي مركبات كيميائية، سواء كانت مبيدات أو أسمدة في مجال الزراعة، وبالتالي فالغذاء الناتج عن الزراعة العضوية صحي وآمن.