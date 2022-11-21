الزعاق: الوقت الأبكر لصلاة العصر خلال أيام

قال خبير الطقس والفلك د. خالد صالح الزعاق: إنه خلال هذه الأيام سيكون الوقت الأبكر لصلاة العصر في كل البلدان العربية، وهي الصلاة الوسطى، وسميت بالعصر لمعاصرتها لصلاة المغرب.

مواقع النجوم وظل الشمس

وأوضح الزعاق، عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، أن الأمة الإسلامية هي الأمة الوحيدة التي تستخدم مواقع النجوم والشمس لتحديد القبلة، فالشمس في تحديد القبلة وظلها في تحديد مواقيت الصلاة، فالظل المباشر لصلاتي الظهر والعصر، والظل الغير مباشر لصلاتي العشاء والفجر، والشفق مع مغيب الشمس لصلاة المغرب.

قبلة الصلاة

كما تحدث الزعاق عن القبلة كونها وجهة المصلي، ففي أول الإسلام كانت القبلة بيت المقدس وفي السنة الثانية من الهجرة تحولت القبلة من بيت المقدس إلى مكة.