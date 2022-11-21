الزعاق: الوقت الأبكر لصلاة العصر خلال أيام

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قال خبير الطقس والفلك د. خالد صالح الزعاق: إنه خلال هذه الأيام سيكون الوقت الأبكر لصلاة العصر في كل البلدان العربية، وهي الصلاة الوسطى، وسميت بالعصر لمعاصرتها لصلاة المغرب.
خلال هذه الأيام :
سيكون الوقت الأبكر لدخول وقت صلاة العصر على جل البلدان العربية
وبعد أسبوع يبدأ يتأخر بمعدل دقيقة بشكل يومي تقريباً
pic.twitter.com/NtbTsF28Q6قد يهمّك أيضاً
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 20, 2022
وأوضح الزعاق، عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، أن الأمة الإسلامية هي الأمة الوحيدة التي تستخدم مواقع النجوم والشمس لتحديد القبلة، فالشمس في تحديد القبلة وظلها في تحديد مواقيت الصلاة، فالظل المباشر لصلاتي الظهر والعصر، والظل الغير مباشر لصلاتي العشاء والفجر، والشفق مع مغيب الشمس لصلاة المغرب.
كما تحدث الزعاق عن القبلة كونها وجهة المصلي، ففي أول الإسلام كانت القبلة بيت المقدس وفي السنة الثانية من الهجرة تحولت القبلة من بيت المقدس إلى مكة.