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بالتزامن مع الأمطار الغزيرة

الزعاق يحذر من أخطر الأودية: لها قوة جارفة

2022-11-29 الساعة 10:25
الزعاق يحذر من أخطر الأودية: لها قوة جارفة
المواطن - الرياض

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حذر د. خالد صالح الزعاق، الباحث الفلكي، من النزول والجلوس في بطون الأودية، أو مجاري الشعاب، في ظل ما تشهده المملكة من أمطار غزيرة.

لها خطورة بالغة

وقال الزعاق على حسابه الخاص بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: إن بطون الأودية، ومجاري الشعاب تمثل خطورة بالغة في الصيف والشتاء، لقاطنيها.

أخطر الأودية

أشار الباحث الفلكي، إلى أن أخطر الأودية هي التي تكون بين ثنايا الجبال والمرتفعات، كجبال تهامة، وعسير، ومرتفعات اليمن، وسلطنة عمان، مضيفًا: “لها قوة جارفة، ومن قوتها تجرف الصخور، ولا يحد قوتها إلا البحر”.

حالة الطقس

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد حذر، في وقت سابق، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على عدة مناطق بالمملكة يومي الثلاثاء والأربعاء.

من جانب آخر، نشر عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، لقطات لعواصف رعدية ممطرة على أجزاء من المدينة، تبوك، الجوف، وشمالي الحدود الشمالية، وغربي حائل.

 

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