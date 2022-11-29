الزعاق يحذر من أخطر الأودية: لها قوة جارفة

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حذر د. خالد صالح الزعاق، الباحث الفلكي، من النزول والجلوس في بطون الأودية، أو مجاري الشعاب، في ظل ما تشهده المملكة من أمطار غزيرة.
خلال هذه الفترة الماطرة :
تجنبوا بطون الأودية ومجاري الشعاب #بحرة #رابغ #مستورة #المدينة #الرايس #ينبع #بدر #أملج #سكاكا
pic.twitter.com/aC8Uq96oThقد يهمّك أيضاً
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 29, 2022
وقال الزعاق على حسابه الخاص بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: إن بطون الأودية، ومجاري الشعاب تمثل خطورة بالغة في الصيف والشتاء، لقاطنيها.
أشار الباحث الفلكي، إلى أن أخطر الأودية هي التي تكون بين ثنايا الجبال والمرتفعات، كجبال تهامة، وعسير، ومرتفعات اليمن، وسلطنة عمان، مضيفًا: “لها قوة جارفة، ومن قوتها تجرف الصخور، ولا يحد قوتها إلا البحر”.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد حذر، في وقت سابق، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على عدة مناطق بالمملكة يومي الثلاثاء والأربعاء.
من جانب آخر، نشر عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، لقطات لعواصف رعدية ممطرة على أجزاء من المدينة، تبوك، الجوف، وشمالي الحدود الشمالية، وغربي حائل.