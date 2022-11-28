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لجميع الخاضعين للأنظمة الضريبية

الزكاة تحدد آخر موعد للمهلة المحددة للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات

2022-11-28 الساعة 10:06
الزكاة تحدد آخر موعد للمهلة المحددة للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات
المواطن - الرياض

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من المقرر أن تنتهي يوم الأربعاء المقبل الموافق 30 نوفمبر، المهلة التي حددتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، للمكلفين للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، لجميع الخاضعين للأنظمة الضريبية، التي أطلقتها في وقت سابق.

تفاصيل الغرامات

ونص نظام ضريبة القيمة المضافة، في مادته الـ 41 و الـ 42 بأنه يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال.

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وكانت المبادرة التي أعلنت عنها الهيئة، قد دخلت حيّز التنفيذ مطلع يونيو الماضي وتستمر حتى 30 نوفمبر 2022.

تفاصيل المبادرة

وتتضمن المبادرة إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

 

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