الزكاة تحدد ضوابط استيراد الأدوية والسماح بدخولها للبلاد

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حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ضوابط واشتراطات استيراد الأدوية والسماح بدخولها للمملكة.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها في “تويتر”، أن الأدوية من السلع المقيدة التي يتطلب دخولها وصفة طبية مختومة، ليتم عرضها على ممثل الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنفذ الجمركي.
وتابعت أنه يتم تحديد كمية الأدوية المستوردة عن طريق “الغذاء والدواء” بحكم الاختصاص.
وشددت الزكاة والضريبة “على ضرورة تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة لمعرفة الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع المستوردة”.