الزكاة والجمارك توضح شروط السفر بالسيارة الجديدة خارج البلاد

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حدد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروط السفر بالسيارة الجديدة إلى خارج المملكة العربية السعودية.
وأوضحت الهيئة، في ردها على استفسار أحد المغردين على “تويتر”، أن شروط السفر بالسيارة الجديدة للخارج تشمل التالي:
– يجب حمل أصل الاستمارة وأن تكون سارية المفعول.
– يجب يكون قائد المركبة هو مالكها
– يلزم وجود تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة إلى قائد المركبة عند العبور من المنفذ الجمركي.