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الزكاة والضريبة توضح آلية سداد ضريبة التصرفات العقارية

2022-11-27 الساعة 9:28
الزكاة والضريبة توضح آلية سداد ضريبة التصرفات العقارية
المواطن - الرياض

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، آلية الاتفاق بين البائع والمشتري على تحمل ضريبة التصرفات العقارية.

وأضافت الهيئة، في ردها على استفسار أحد المغردين على “تويتر”، أنه يتم دفع ضريبة التصرفات العقارية من المشتري إلى البائع، ومن ثم يقوم البائع بتوريد الضريبة للهيئة.

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تحمل عبء الضريبة

وأشارت إلى أنه يمكن للبائع الاتفاق مع المشتري على كيفية تحمل عبء الضريبة.

وتابعت الهيئة، أنه يمكن لأي شخص دفع فاتورة سداد الضريبة التي ستحتسب على الإفراغ، حيث يظل البائع مسؤولاً عن سداد الضريبة وأي التزامات ستنشأ عنها للهيئة.

وأكدت هيئة “الضريبة والزكاة والجمارك”، أنه يُعد سداد الضريبة قبل الإفراغ إلزامياً.

 

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