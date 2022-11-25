الزكاة: 5 أيام على نهاية مهلة الإعفاء من الغرامات

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه تبقى على نهاية مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين” 5 أيام.

الاستفادة من المبادرة

ودعت هيئة الزكاة، المواطنين إلى الاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات قبل 30 نوفمبر الجاري.

وتأتي هذه المبادرة كواحدة من سلسلة المبادرات التي أعلنت عنها “الزكاة والدخل” في وقت سابق، لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي من تداعيات أزمة جائحة كورونا (كوفيد – 19) على منشآت الأعمال في القطاع الخاص بالمملكة.

مزايا المبادرة

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن المبادرة تُعفِي المكلفين المسجلين لدى الهيئة من غرامات التأخر في تقديم الإقرار الضريبي، والتأخر في سداد الضريبة المستحقة، في حال تقديم إقرارات ضريبية كان يجب تقديمها قبل تاريخ 18 مارس 2020م وترتب على تقديمها بشكل متأخر استحقاق الغرامات النظامية، أو في حال تعديل إقرار سبق تقديمه، وترتب عليه مبالغ ضريبية مستحقة بالزيادة، على أن يتم السداد أو تقديم طلب خطة تقسيط في تاريخ لا يتجاوز الثلاثين من شهر سبتمبر المقبل.

كما تعفي المبادرة المكلفين غير المسجلين لدى الهيئة من غرامات التأخر في التسجيل، والتأخر في تقديم الإقرار الضريبي، والتأخر في سداد الضريبة المستحقة، في حال تم التسجيل لدى الهيئة وتقديم الإقرارات الضريبية واجبة التقديم وسداد الضرائب المستحقة بموجبها.