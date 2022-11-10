الزويد: النقل الترددي للمشجعين خلال المونديال

قال صالح الزويد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل إن دور الهيئة العامة للنقل خلال كأس العالم (مونديال 2022) يرتبط بالنقل الترددي للمشجعين من مناطق الأركاب المخصصة في مناطق كل من الرياض وجدة والدمام إلى المطارات.

ردا على مراسل قنوات 24 الرياضية:

صالح الزويد – المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل:

دور الهيئة العامة للنقل خلال كأس العالم يرتبط بالنقل الترددي للمشجعين من مناطق الاركاب المخصصة في الرياض وجدة والدمام إلى المطارات ..

الحصاد الرياضي..@service_smile pic.twitter.com/3Fw50ppa7B — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 9, 2022

سفر الجماهير

وتعمل هيئات ووزارات في المملكة على تهيئة كل الظروف وتسخير الإمكانيات للجماهير من أنحاء المملكة للسفر إلى قطر لمؤازرة المنتخب الىوطني في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر والتي تنطلق خلال أيام.

ويلعب الأخضر أول لقاءاته أمام منتخب الأرجنتين وسط آمال كل السعوديين أن يكرر لاعبو المنتخب الوطني إنجاز جيل 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.