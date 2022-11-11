السالمي: لا قلق على الأخضر ورينارد اختار الأجهز

قال الكاتب الصحفي الرياضي عماد السالمي إن قائمة المنتخب الوطني الأول لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر تمثل خليطًا بين الافتكاك والارتداد والسرعات.

اختيار الأجهز

وأضاف عماد السالمي في تصريحات إلى برنامج أكشن مع وليد، اليوم الجمعة، إن استبعاد اللاعب أيمن يحيى لا يقلل منه كعنصر موهوب وسيكون له أدوار مميزة في مراحل لاحقة مع المنتخب، لكن هيرفي رينارد اختار الأجهز.

وتابع السالمي قائلًا: لا قلق على المنتخب مع رينارد لأنه يعرف تفاصيل التفاصيل.

قائمة المنتخب

حراسة المرمي: محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام، محمد البريك، عبدالإله العمري، علي البليهي، عبدالله مادو، حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني.

الوسط: سلمان الفرج، سالم الدوسري، عبدالإله المالكي، محمد كنو، عبدالرحمن العبود، سامي النجعي، هتان باهبري، ناصر الدوسري ، علي الحسن ، رياض شراحيلي ، عبدالله عطيف.

الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، هيثم عسيري، فهد المولد.