السالمي: لا قلق على الأخضر ورينارد اختار الأجهز

ولي العهد يعزي متعب بن عبدالله بدء اختبارات الرخصة المهنية صحيفة أمريكية: السعودية لها اليد العليا على موسكو وواشنطن حفل راغب علامة ليلة استثنائية لجماهير الرياض لحظة العثور على الطفل مفقود تبوك إقامة منطقة مشجعين بـ الرياض لمتابعة المونديال وزير الطاقة: المملكة طلبت المساءلة وجاهزون لها زيارة الملك سلمان لقصر الحكم استعادة لذكرياته ومواقفه الملك سلمان وإمارة الرياض علاقة أزلية مُسطرة في مداد من ذهب دلالات زيارة الملك سلمان لـ قصر المصمك
قال الكاتب الصحفي الرياضي عماد السالمي إن قائمة المنتخب الوطني الأول لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر تمثل خليطًا بين الافتكاك والارتداد والسرعات.
عماد السالمي: قائمة #المنتخب_السعودي خليط بين الافتكاك والارتداد والسرعات .. أيمن يحيى لاعب موهوب لكن رينارد اختار الاجهز .. لا قلق على المنتخب مع رينارد لأنه يعرف تفاصيل التفاصيل .#أكشن_مع_وليد
يعرض على #Shahid
بلا اشتراكhttps://t.co/wlLYDruwhu#MBCAction pic.twitter.com/jUXPbxn3aC
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 11, 2022
وأضاف عماد السالمي في تصريحات إلى برنامج أكشن مع وليد، اليوم الجمعة، إن استبعاد اللاعب أيمن يحيى لا يقلل منه كعنصر موهوب وسيكون له أدوار مميزة في مراحل لاحقة مع المنتخب، لكن هيرفي رينارد اختار الأجهز.
وتابع السالمي قائلًا: لا قلق على المنتخب مع رينارد لأنه يعرف تفاصيل التفاصيل.
حراسة المرمي: محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي.
الدفاع: سلطان الغنام، محمد البريك، عبدالإله العمري، علي البليهي، عبدالله مادو، حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني.
الوسط: سلمان الفرج، سالم الدوسري، عبدالإله المالكي، محمد كنو، عبدالرحمن العبود، سامي النجعي، هتان باهبري، ناصر الدوسري ، علي الحسن ، رياض شراحيلي ، عبدالله عطيف.
الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، هيثم عسيري، فهد المولد.