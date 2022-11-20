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لتطبيق معايير وسياسات المحاسبة

السجون تدشن برنامج التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي

2022-11-20 الساعة 7:40
السجون تدشن برنامج التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي
المواطن - الرياض

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دشن مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، اليوم، برنامج التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، بحضور ممثلين من وزارة الداخلية، ومركز الاستحقاق المحاسبي في وزارة المالية، وذلك في مقر المديرية بالرياض.
ويهدف البرنامج إلى تطبيق معايير وسياسات المحاسبة للقطاع العام وتطوير إعداد الأرصدة الافتتاحية للأصول والالتزامات، وفقًا لمعايير المحاسبة والسياسات المحاسبية للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق مع الالتزام بالأدلة الإجرائية ذات الصلة.
يأتي ذلك ضمن سعي المديرية العامة للسجون للانتقال إلى معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في المملكة.

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