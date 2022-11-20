السجون تدشن برنامج التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي

متحدث الأرصاد: 11 يومًا تفصلنا عن دخول فصل الشتاء تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 79 ولي العهد يصل إلى دولة قطر تلبية لدعوة الشيخ تميم توقعات بحالة مطرية شتوية مع بداية إجازة الطلاب أم سعودية تلخص تجربتها بتربية الأبناء في 10 نصائح ولي العهد يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت التايلندية ولي العهد يلتقي في بانكوك رئيس مجلس الشيوخ التايلندي بيان هام من SMC حول التعدي على الحقوق التجارية للمنتخب السعودي محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلاند يشهدان تبادل 5 مذكرات تفاهم 10 معلومات عن القصر الكبير في بانكوك
دشن مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، اليوم، برنامج التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، بحضور ممثلين من وزارة الداخلية، ومركز الاستحقاق المحاسبي في وزارة المالية، وذلك في مقر المديرية بالرياض.
ويهدف البرنامج إلى تطبيق معايير وسياسات المحاسبة للقطاع العام وتطوير إعداد الأرصدة الافتتاحية للأصول والالتزامات، وفقًا لمعايير المحاسبة والسياسات المحاسبية للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق مع الالتزام بالأدلة الإجرائية ذات الصلة.
يأتي ذلك ضمن سعي المديرية العامة للسجون للانتقال إلى معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في المملكة.