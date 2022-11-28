السديس وأئمة الحرمين يهنئون الحذيفي لشفائه

هنأ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باسمه واسم أئمة وخطباء الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور علي الحذيفي على ما من الله به عليه من الصحة إثر العارض الصحي الذي ألم بفضيلته، ويتمنون له دوام الصحة والعافية.

وحمد الشيخ السديس الله عز وجل على امتنانه وفضله، على شفاء الشيخ الحذيفي، داعيًا الله عز وجل له بدوام الصحة والعافية.

حالة الشيخ الحذيفي

كانت لجنة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي الشريف كشفت، أمس الأحد، عن نقل الشيخ علي الحذيفي إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة إثر إصابته بجلطة قلبية مساء يوم السبت الماضي، ليستقر به الأمر إلى إجراء عملية قسطرة بالقلب داخل المستشفى.