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السعوديات خلف المقود برًا وبحرًا وجوًا

2022-11-21 الساعة 3:07
السعوديات خلف المقود برًا وبحرًا وجوًا
المواطن - الرياض

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تواصل المرأة السعودية حصد وتحقيق الإنجازات في عدد من المجالات، والحصول على تدريبات مهمة، لتصبح خلف المقود على متن القطارات والسفن والطائرات ومركبات الفضاء.

إسهامات المرأة

ونشر مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، إنفوجراف يوضح إسهامات المرأة السعودية برًا وبحرًا وجوًا.

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ففي مجال القطارات، تم تدريب 31 فتاة في برنامج التدريب لقيادة القطارات فائقة السرعة، وفي مجال السفن حصلت 11 فتاة على رخصة القيادة البحرية ببرنامج حرس الحدود التدريبي.

وأكدت ملاك الجهني إحدى الحاصلات على الرخصة البحرية أن هذا إنجاز وفخر للسعوديات، معربة عن سعادتهن للوصول لهذه المرحلة.

الفضاء والطيران

أما بشأن الفضاء وبرنامج الرواد، من المقرر إرسال أول رائدة فضاء سعودية إلى الفضاء في رحلات البرنامج في عام 2023.

وأكدت المهندسة مشاعل الشميمري مهندسة الصواريخ والمراكب الفضائية، أن بداخلها سعادة كبيرة بأن حلمها يتحقق خطوة خطوة.

وفي مجال الطائرات، أسهمت برامج الدبلوم المعتمدة من الاتحاد الدولي للنقل البحري في تطوير الكفاءات المحلية للعمل في مجالات السياحة والسفر والمنافسة بأفضل الخبرات والمعايير العالمية.

وعن هذا الأمر، قالت الكابتن ياسمين الميمني أول امرأة سعودية تعمل في منصب مساعد طيار، أنها مؤمنة بزيادة عدد الفتيات المهتمات بدراسة الطيران وتتمنى لهن مستقبلًا باهرًا.

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