السعودية تحتضن أجمل مَعلم جيولوجي في العالم..!

أوضحت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن أحد أجمل المعالم الجيولوجية في العالم والذي تم تصنيفه واختياره ضمن أفضل 100 موقع جيولوجي من الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية (IUGS) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) حيث تم اختيار أول 100 موقع للتراث الجيولوجي من بين 181 ترشيح قُدم من 56 دولة تضمنت 34 معلم من أمريكا الشمالية والجنوبية وكذلك معلم جيولوجي من 28 دولة في قارة أوروبا ، وأيضًا 15 من قارة إفريقيا ، و23 من آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط. وقد صنف جبل القدر ضمن أجمل المعالم الجيولوجية العالمية.

أكبر الحقول البركانية

وبينت الهيئة أن جبل القدر بحرة خيبر في المملكة العربية السعودية يعتبر من أكبر الحقول البركانية وضمن آخر البراكين التي ثارت قبل 1000 سنة وكونت شكلاً جماليًا خلابًا وهو مخروط بركاني كبير يبلغ ارتفاعه النسبي نحو 400 متر.

وقد قذف هذا البركان أثناء ثورانه حجمًا كبيرًا من تدفقات الفتات والحمم البازلتية التي تغذيها الأنابيب البازلتية. وقد غطت هذه اللابات مواقع منشآت حجرية (أو ما يعرف أو يسمى بـ “الطائرات الورقية الصحراوية”) والتي تم بناؤها خلال العصر البرونزي تقريبا قبل 5000 عام تقريباً.

ذاكرة الأرض والتراث الطبيعي

وأشارت إلى أن موقع جبل القدر والمعالم الأخرى في جميع أنحاء العالم التي تم اختيارها، مثل جراند كانيون ومنتزه يلو ستون الوطني في الولايات المتحدة ، وحزام أركيان باربرتون جرينستون في جنوب إفريقيا ، وجبل إيفرست”هي أماكن ملهمة وغير عادية ساهمت بشكل كبير في تطوير العلوم الجيولوجية”، فهي تمثل ذاكرة الأرض وجزءًا من التراث الطبيعي الذي يجب علينا أن نقدرها ونديرها بشكل جاذب ونحافظ عليها.

وقد تم ترشيح هذا الموقع للقائمة العالمية من قبل دكتور محمد رشاد حسن مفتي (مستشار سابق في هيئة المساحة الجيولوجية وأستاذ علم البراكين بجامعة الملك عبدالعزيز) والدكتور كارولي نيميث خبير البراكين بهيئة المساحة الجيولوجية.

وقد تم عرض أول 100 موقع من مواقع التراث الجيولوجي، في كتاب مطبوع من تأليف 350 خبيرًا من أكثر من 40 دولة خلال الأيام القليلة الماضية.