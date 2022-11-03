السعودية تدين محاولة اغتيال عمران خان سير أول شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية محمد بن سلمان يطلق سير لصناعة السيارات الكهربائية ونتروندرلاند تجربة عالمية لمحبي التزلج تجارب استثنائية مع الأسود في رياض زوو نجاة عمران خان من محاولة اغتيال في باكستان أمانة جدة تغلق 19 موقعًا لمنع التلوث ماذا يعني رفع سعر الفائدة؟ تسلسل زمني للعطل في المنافذ الدولية الثلاثة عودة العمل في جوازات المنافذ بعد العطل الجزئي
أعربت وزارة الخارجية، مساء اليوم الخميس، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.
وأكدت الوزارة وقوف المملكة مع باكستان وشعبها أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها ومسيرتها التنموية، مشيرة إلى دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مع تمنياتها لجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الشقيق السلامة والاستقرار والازدهار.