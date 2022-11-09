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وضعت بصمتها بشكل لافت 

السعودية تذهل حضور WTM

2022-11-09 الساعة 1:56
السعودية تذهل حضور WTM
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت شبكة Euronews التلفزيونية إن السعودية وضعت بصمتها بشكل لافت ومذهل بعروضها النابضة بالحياة في فعالية سوق السفر العالمي WTM المنعقدة في لندن.

وتابعت: انعقد سوق السفر العالمي (WTM) في مركز ExCel بلندن لمدة ثلاثة أيام هذا الأسبوع، من 7 إلى 9 نوفمبر، ويقدم للزائرين فرصة لإلقاء نظرة على جميع أنحاء العالم.

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وأضاف: قدمت الفعالية للجمهور السيفيش البيروفي، والرقصات التقليدية السريلانكية، والحرير المصري المرسوم يدويًا، وأشهر ملاكمي تايلاند، وأكاليل رجال الزهور النابضة بالحياة من السعودية.

السعودية تترك بصمتها

وشهد حفل الافتتاح هذا العام حشدًا من المصورين والصحفيين بعد زيارة وزير السياحة، أحمد الخطيب، حيث إن المملكة هي الشريك المتميز لـ WTM للعام الثاني على التوالي، وقد قدمت عرضًا لا مثيل له في أي دولة أخرى.

وقالت شبكة Euronews: تعد السعودية الوجهة السياحية الأسرع نموًا في العالم، ويعكس وجودها في ExCel تميزها وسط قسم دول الشرق الأوسط، وهناك الكثير من المعروضات التي تذهل أي شخص لديه معرفة سطحية بالبلد.

وتابعت: بدلاً من الرفاهية، تعرض المملكة ثقافتها المتنوعة، من القهوة السعودية إلى الموسيقى التقليدية، وأكاليل الزهور التي يرتديها أحفاد رجال الزهور في عسير.

السعودية تذهل حضور WTM وحضور هادىء لأوربا 

ظهور هادئ لأوروبا

تعد أجنحة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا بمثابة وليمة فخمة للعيون، حيث تُعرض الرقصات والأزياء التقليدية التي تعود تاريخها إلى قرون مضت، لكن من ناحية أخرى، فإن الجناح الأوروبي أكثر هدوءًا ويهتم أكثر بالأعمال التجارية وهو ما لم يجذب أعدادًا كبيرة من الجمهور.

السعودية تذهل حضور WTM وحضور هادىء لأوربا 

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