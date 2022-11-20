السعودية تعيد رسم الخريطة الدولية بقيادة محمد بن سلمان

قال أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الإمام د. عبدالله العساف: إن المملكة وفقًا لسياساتها الرشيدة باتت تقوم بدور حيوي وترسم خطواتها المستقبلية على الخريطة الدولية.

وأوضح العساف، خلال مداخلته لبرنامج “عين الخامسة” على “الإخبارية”، أن المملكة باعتبارها مركز العالم العربي والإسلامي ساهمت في تشكيل العالم الإسلامي على الخريطة الدولية التي أصبحت تعمل وفقًا لنظام عالمي جديد، وذلك انطلاقًا من خطابات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز التي تتناول قضايا المملكة والمنطقة.

وأضاف أن المملكة لا تعمل بمفردها، ولكنها تمد يد التعاون لأشقائها وجميع دول العالم وفقًا لثقلها العربي والدولي.