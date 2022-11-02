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السعودية تقتحم فرص الفضاء بـ3 محاور كبرى

2022-11-02 الساعة 12:44
السعودية تقتحم فرص الفضاء بـ3 محاور كبرى
المواطن - الرياض

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تعتزم المملكة اغتنام فرص الفضاء عبر تمكين الإنسان وحماية الكوكب وإلهام وتحفيز الشباب والعلماء، بالإضافة إلى تنظيم وحوكمة القطاع، وهو ما أكده قرار إنشاء المجلس الأعلى للفضاء وتحويل الهيئة السعودية للفضاء إلى وكالة الفضاء السعودية وتغيير مسمى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

دعم وتمكين:

ويأتي ذلك بدعم وتمكين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بهدف تمكين الإنسان وحماية الكوكب وتشكيل آفاق المستقبل المجلس الأعلى للفضاء، حيث تعتبر رئاسة ولي العهد لمجلس الفضاء هو رسالة واضحة على أهمية هذا القطاع كونه الاقتصاد التريليوني القادم عالميًّا.

دور فاعل:

وهناك دور سعودي فاعل في مواجهة التحديات العالمية والفجوة الرقمية، من خلال عدة محاور منها ربط العالم بالأقمار الصناعية والمنصات عالية الارتفاع، وكذلك تنفيذ تجربة الجيل الخامس في المملكة، وأيضًا شراكة نيوم وشركة ون ويب التي تأتي باستثمار 200 مليون دولار.

وفي شق حماية الكوكب، سيتم استخدام الأقمار الصناعية في مراقبة عمليات الزراعة، بالإضافة إلى العمل على تلك التقنيات بهدف توفير 9 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يوازي استهلاك المملكة في 3 سنوات.

كما تحمل التقنيات الجديدة التي تبنتها المملكة آمالًا في زيادة أعداد المتصلين بالإنترنت حول العالم، في ضوء ما كشفه الاتحاد الدولي للاتصالات بأن 2.7 مليار شخص حول العالم غير قادرين على الوصول للإنترنت.

إلهام وتحفيز:

وبالنسبة إلى جزئية إلهام وتحفيز الشباب والعلماء فيأتي من خلال مشروع التحويل إلى وكالة الفضاء السعودية؛ حيث إن الفضاء محرك للابتكار، والنمو والتطوير في قطاع الفضاء لا يمكن أن يتم من دون تطور القطاعات الأخرى مثل الصناعة والابتكار.

وأدى إطلاق أول رحلة إلى القمر (Apollo 11) عام 1969م إلى زيادة الإقبال على دراسة العلوم (زيادة تقدر بـ 10 أضعاف في كليات الهندسة)، وبالتالي نشوء وازدهار قطاع الابتكار مما ساهم في نجاح السيليكون فالي.

رواد الفضاء:

وتستهدف المملكة إطلاق برنامج رواد الفضاء والإعلان عن أول امرأة تسافر إلى الفضاء حيث ستكون الرحلة الأولى في 2023، وكذلك انطلاق دفعتين من برنامج الابتعاث في أفضل 30 جامعة، وإطلاق برامج الاستكشاف، وهي خطوات سبقتها انضمام المملكة لاتفاقية أرتميس.

 

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