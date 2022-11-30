السعودية قد تواجه أستراليا في ثمن نهائي المونديال بشرط واحد

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يبحث منتخب السعودية الأول لكرة القدم عن التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022 بقطر، وذلك عند مواجهة منتخب المكسيك الحاسمة بعد قليل في الجولة الثالثة من دور المجموعات.
ويتواجد الأخضر قبل مواجهة المكسيك في المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، حيث إذا نجح الأخضر في الفوز على المكسيك وتعادلت الأرجنتين مع بولندا، فسوف يتأهل المنتخب السعودي متصدرًا المجموعة الثالثة لثمن نهائي المونديال.
وإذا تأهل الأخضر متصدرًا فسوف يواجه منتخب أستراليا في دور ثمن النهائي، بعد احتلال أستراليا للمركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، خلف منتخب فرنسا المتصدر.
وجاء تشكيل الأخضر لمواجهة المكسيك مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، علي البليهي، علي الحسن، سعود عبدالحميد، محمد كنو، سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح الشهري”.
ويملك سالم الدوسري في رصيده هدفين بالمونديال، الأول في شباك مصر بنسخة 2018، والثاني ضد الأرجنتين في الجولة الأولى، ما يُحفزه لهز شباك المكسيك، ومعادلة رقم الجابر.
وبات الدوسري ثاني لاعب سعودي يسجل في نسختين متتاليتين من كأس العالم منذ سامي الجابر في 1994 و1998.