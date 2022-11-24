السعودية واليابان نجوم كأس العالم 2022

نال منتخبا السعودية واليابان إشادة كبيرة، بعد المستوى المميز اللذين ظهرا عليه في بداية مشوارهما ضمن منافسات كأس العالم 2022.

نجوم آسيا

وأشاد حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بانطلاقة المنتخبين، وقال: “قارة واحدة يمثلاها هي آسيا.. السعودية واليابان نجوم فوق العادة في مونديال قطر 2022 بأقدام الدوسري وأسانو”.

وحقق منتخب السعودية الأول لكرة القدم مفاجأة كبرى بالفوز على الأرجنتين المرشح الأبرز للتتويج بلقب كأس العالم 2022، لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعد تعادل بولندا والمكسيك.

وتمكن منتخب اليابان الأول لكرة القدم من تحويل تأخره ضد ألمانيا بهدف، إلى فوز بثنائية في الدقائق الأخيرة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة بمونديال قطر برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن إسبانيا المتصدرة.

السعودية تستعد لبولندا

على الجانب الآخر، يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة بولندا، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد المدينة التعليمية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في مونديال قطر.