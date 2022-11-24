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بعد تحقيقهما لبداية قوية

السعودية واليابان نجوم كأس العالم 2022

2022-11-24 الساعة 11:28
السعودية واليابان نجوم كأس العالم 2022
المواطن - الرياض

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نال منتخبا السعودية واليابان إشادة كبيرة، بعد المستوى المميز اللذين ظهرا عليه في بداية مشوارهما ضمن منافسات كأس العالم 2022.

نجوم آسيا

وأشاد حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بانطلاقة المنتخبين، وقال: “قارة واحدة يمثلاها هي آسيا.. السعودية واليابان نجوم فوق العادة في مونديال قطر 2022 بأقدام الدوسري وأسانو”.

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السعودية واليابان في كأس العالم 2022
الدوسري وأسانو – المصدر fifa

وحقق منتخب السعودية الأول لكرة القدم مفاجأة كبرى بالفوز على الأرجنتين المرشح الأبرز للتتويج بلقب كأس العالم 2022، لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعد تعادل بولندا والمكسيك.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

وتمكن منتخب اليابان الأول لكرة القدم من تحويل تأخره ضد ألمانيا بهدف، إلى فوز بثنائية في الدقائق الأخيرة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة بمونديال قطر برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن إسبانيا المتصدرة.

منتخب اليابان
لاعبو المنتخب الياباني – المصدر @fifaworldcup_ar

السعودية تستعد لبولندا

على الجانب الآخر، يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة بولندا، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد المدينة التعليمية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في مونديال قطر.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

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