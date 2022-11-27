السفير آل جابر: هجمات الحوثيين بأسلحة إيرانية على موانئ النفط جرائم إرهابية

أكد سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، أن الهجمات الحوثية بأسلحة إيرانية على الموانئ النفطية تعد من العمليات الإرهابية، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يعمل على دعم الهدنة وتشجيع تلك الجهود.

جماعة إرهابية

وحسب ما نقلته قناة “العربية”، أوضح آل جابر أن صندوق النقد العربي سيساعد البنك المركزي اليمني على استقرار الاقتصاد، لافتًا إلى أن المملكة تدعم عدة مشروعات في اليمن من أجل الشعب.

يذكر أن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، بحث اليوم الأحد، مع سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجن، التطورات على الساحة اليمنية، وأكد له أهمية دعم المجتمع الدولي لتصنيف الحوثيين “جماعة إرهابية”.

وحسب ما نقلته قناة “العربية”، تضمنت المحادثات بين الجانبين استعراض تداعيات استمرار هجمات جماعة الحوثي على السفن والمنشآت الاقتصادية والنفطية.

التهديد الحوثي

وأضافت أن الجانبين تناولا الصعوبات التي تعوق مسار السلام بعد تصعيد الحوثيين “وتهديدهم للملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين”.

وأشار ابن مبارك إلى مضي الحكومة في إجراءات تنفيذ قرارها الذي اتخذته مؤخرًا بتصنيف هذه الجماعة المسلحة “منظمة إرهابية”، مؤكدًا أهمية دعم المجتمع الدولي لتلك القرارات.