السفير الفرنسي: بوليفارد وورلد نسخة مصغرة من باريس

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عبر سفير فرنسا لدى المملكة، لودوفيك بوي، عن سعادته بحضور الافتتاح العالمي للمنطقة الجديدة بوليفارد وورلد إحدى فعاليات موسم الرياض 2022.
سررت كثيرًا بحضور الافتتاح للمنطقة الترفيهية الجديدة "بوليفارد وورلد" في ❤️ #الرياض، التي تضم نسخة مصغّرة مذهلة عن #باريس … تهانيّ للهيئة العامة للترفيه ولمعالي تركي آل الشيخ على هذا الإنجاز الفريد من نوعه في العالم.@RiyadhSeason @GEA_SA @Turki_alalshikh @FranceinKSA
🇸🇦💙🇲🇫🎉 pic.twitter.com/6fmXCPD7IH
— Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) November 21, 2022
وأكد السفير الفرنسي عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر” أن فعاليات بوليفارد ضمت نسخة مصغرة مذهلة عن باريس، موجهًا تهانيه لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ على هذا الإنجاز الفريد من نوعه في العالم.
افتتح تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه، منطقة بوليفارد وورلد، أكبر منطقة ترفيهية في موسم الرياض 2022، بدعم من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأكثر من 120 تجربة و10 مناطق، تم إنجازه في 82 يومًا.
وتتيح منطقة بوليفارد وورلد لزوارها التنقل من مدينة إلى أخرى عبر 11 محطة، إضافةً إلى أكبر مسرح كروي في العالم، مع مدينة ألعاب لعشاق الحماس والإثارة، وغيرها من التجارب الترفيهية التي تناسب جميع الفئات.
ويعيش زوار بوليفارد وورلد تجربة سياحية مختلفة، بين معالم الدول السياحية الشهيرة وتذوق أشهى الأكلات الإيطالية والفرنسية والإسبانية وغيرها من المطاعم العالمية، بالإضافة إلى التجول وسط عروض هوليود الحية والاستمتاع بالعروض الموسيقية المختلفة.