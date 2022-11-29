السنغال تلحق بـ هولندا وتصعد لدور الـ16

حقق منتخب السنغال فوزًا بشق الأنفس على منتخب الإكوادور بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وكان الشوط الأول انتهى بتفوق منتخب أسود التيرانجا بهدف دون رد سجله اللاعب إسماعيلا سار من ركلة جزاء في الدقيقة الـ45.

السنغال تضرب بثنائية

وفي الشوط الثاني تعادل كايسيدو للمنتخب الإكوادوري في الدقيقة الـ68، ثم رد منتخب أسود التيرانجا بالهدف الثاني عبر قائده ومدافعه كاليدو كوليبالي بالدقيقة السبعين.

وأصبح رصيد منتخب أسود التيرانجا بعد الفوز 6 نقاط ليصعد لثمن نهائي المونديال في وصافة المجموعة الأولى، أما منتخب الإكوادور فتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب خليفة الدولي.