السنغال تلحق بـ هولندا وتصعد لدور الـ16

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حقق منتخب السنغال فوزًا بشق الأنفس على منتخب الإكوادور بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.
هدف الإكوادور "67": #الإكوادور 1-1 #السنغال#LaTri #MankoWutiNdamli#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BR2TOykyui
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2022
وكان الشوط الأول انتهى بتفوق منتخب أسود التيرانجا بهدف دون رد سجله اللاعب إسماعيلا سار من ركلة جزاء في الدقيقة الـ45.
وفي الشوط الثاني تعادل كايسيدو للمنتخب الإكوادوري في الدقيقة الـ68، ثم رد منتخب أسود التيرانجا بالهدف الثاني عبر قائده ومدافعه كاليدو كوليبالي بالدقيقة السبعين.
وأصبح رصيد منتخب أسود التيرانجا بعد الفوز 6 نقاط ليصعد لثمن نهائي المونديال في وصافة المجموعة الأولى، أما منتخب الإكوادور فتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث.
وكانت المباراة أُقيمت على ملعب خليفة الدولي.
هدف #السنغال "44": الإكوادور 0-1 السنغال#LaTri #MankoWutiNdamli#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/dHdCE9mXuM
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2022
هدف السنغال "70": الإكوادور 1-2 السنغال#LaTri #MankoWutiNdamli#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/l38qhZkpc7
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2022