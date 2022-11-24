السودانيون يودعون صاحب الحزن النبيل

غاب عن عالمنا أحد أبرز شعراء الأغنية السودانية، صلاح حاج سعيد، والذي أثرى الساحة الفنية بالعديد من الأغاني الخالدة، تاركًا خلفه الكثير من مشاعر الحزن والألم على فراقه بين الشعب السوداني.

من أشهر أغاني سعيد أغنية الحزن النبيل، التي تغنى بها الراحل مصطفى سيد أحمد، والتي تعد من أكثر الأغنيات تأثيرًا في وجدان الشعب السوداني وحملت دلالات سياسية وعاطفية مهمة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

قدم سعيد نموذج فني مختلف في السودان، فكان صاحب رؤية مغايرة ولونية غنائية مميزة محفوفة بالشجن.

مورد الروعة والجزالة

من جانبها، وصفت الكاتبة الصحفية داليا الطاهر، حاج سعيد بـ مورد الروعة والجزالة في الشعر الغنائي، معتبرة أن أشعاره التي تغنى بها كبار الفنانين شكلت نقلة كبيرة في الغناء السوداني.

وأكدت داليا أن أغنية الحزن النبيل كان لها وقع مغاير في نفوس السودانيين لأن حاج سعيد صاغها بإحساس كبير.

استطاع شعر حاج سعيد مواكبة المتغيرات التي شهدها السودان خلال السنوات الماضية، مما منحها مكانة كبيرة في أوساط السودانيين، خصوصًا أغنية للأسف الطويل.

عام الحزن النبيل

برحيل حاج سعيد فقدت الساحة الفنية والثقافية في السودان 5 مبدعين كبار في العام 2022، مما جعل الكثير من السودانيين يصفونه بعام الحزن النبيل.

في مطلع العام الحالي، رحل الموسيقار بشير عباس، الذي يعتبر من الجيل القديم، والذي ألف ووزع الكثير من الأعمال الموسيقية وأسهم بشكل كبير في إبراز وتصوير فنّ موسيقى الطرب والغناء السوداني، والترويج له في العالم.

وفي مارس، توفي الشاعر والكاتب والصحافي السوداني السر أحمد قدور، عن عمر يناهز 88 عامًا؛ بعد أن كتب أكثر من 40 من أشهر الأغاني السودانية التي تغنى بها فنانون كبار مثل إبراهيم الكاشف وصلاح بن البادية والبلابل وغيرهم؛ كما ألف العديد من الأعمال والنصوص المسرحية الشهيرة.

وفي سبتمبر، غيب الموت الكاتبة والروائية نعمات حمود، التي كانت تعمل في دائرة الثقافة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات ولها إسهامات أدبية كبيرة، منها رواية “همس النوارس”.

وقبل رحيل حاج سعيد الأسابيع قليلة؛ ودعت الساحة الثقافية في السودان الشاعر والناقد عبدالله شابو، الذي اعتبر واحدًا من أيقونات الشعر الحديث في البلاد، وصدرت له ثلاثة دواوين شعرية، وهي “حاطب ليل” و”أغنية لإنسان القرن الحادي والعشرين”، إضافة لديوان “أزمنة الشاعر الثلاثة”.