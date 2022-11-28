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السوق المالية تطلق برنامج استقطاب المميزين بمكافأة 7 آلاف شهرياً

2022-11-28 الساعة 8:52
السوق المالية تطلق برنامج استقطاب المميزين بمكافأة 7 آلاف شهرياً
المواطن - الرياض

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أعلنت هيئة السوق المالية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) بدء التقديم في برنامج الهيئة لتهيئة حملة الدبلوم 2022م، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

نبذة عن البرنامج:

– تأهيل المميزين من حملة الدبلوم لممارسة مختلف أعمال الدعم بشكل محترف واستقطاب المميزين منهم للعمل في الهيئة بغرض سد الاحتياج القائم، وذلك من خلال تدريبهم على رأس العمل.

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المزايا:

1- عقد تدريب وتأهيل على رأس العمل مدته سنة واحدة قابلة لتمديد.
2- يمنح المتدرب مكافأة شهرية مقدارها (7000) سبعة آلاف ريال.
3- أيام إجازة سنوية مدفوعة الأجر مجموعها واحد وعشرون (21) يوماً.
4- تسجيل المتدرب في نظام التأمينات الاجتماعية مع تحمل الهيئة لحصة المتدرب في نظام التأمينات.
5- تأمين طبي للمتدرب والزوجة والأبناء فقط.

شروط التقديم:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- التفرغ التام.
3- أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم – مدة الدراسة لا تقل عن سنتين (أربع فصول دراسية).
4- لا يزيد عن 25 سنة هجرية.
5- اجتياز المقابلات الشخصية.
6- أن يكون خريج أحد هذه التخصصات (سكرتير تنفيذي، الإدارة المكتبية).

التخصصات:

– سكرتير تنفيذي.
– إدارة مكتبية .
– قانون.
– محاسبة .
– الموارد البشرية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/05/04هـ الموافق 2022/11/28م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

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