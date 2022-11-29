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عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 225 مليون ريال

السوق المالية توافق على زيادة رأسمال الشرقية للتنمية

2022-11-29 الساعة 9:45
السوق المالية توافق على زيادة رأسمال الشرقية للتنمية
المواطن - الرياض

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أعلنت هيئة السوق المالية اليوم صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة الشرقية للتنمية زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 225,000,000 ريال.

وبينت الشركة، أن الأحقية ستكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

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سعر الطرح وعدد الأسهم

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب سيحدد من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأسمالها، وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق.

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