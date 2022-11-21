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السياحة تدشن الهوية الموحدة لـ شتاء السعودية

2022-11-21 الساعة 11:00
السياحة تدشن الهوية الموحدة لـ شتاء السعودية
المواطن - الرياض

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أعلنت هيئة السياحة، إطلاق الهوية الموحدة لشتاء السعودية بهدف توحيد وموائمة الرسائل التسويقية والإعلامية التي تستهدف السياح من الداخل والخارج.

ودعت الهيئة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في صناعة السياحة والمتكاملة معها، لاستخدام الهوية الموحدة في التعريف والترويج للوجهات والمواسم والفعاليات والعروض والمنتجات الشتوية.

شتاء السعودية

وقال وزير السياحة أحمد الخطيب، في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الاثنين: يسرني أن أدشن الهوية الموحدة لـ شتاء السعودية، والذي يأتي هذه السنة ليكون الأجمل في تفاصيله، ويعطي للزوار والسياح دفء أجوائه، وتميز فعالياته بكافة أنواعه.

جهود ترويجية

تقوم الهيئة بجهود ترويجية متواصلة لجذب السياح من داخل المملكة وخارجها وذلك من خلال العمل مع الشركاء من القطاع الحكومي والخاص للإسهام في الترويج للمواسم والفعاليات الكبرى والمنتجات والتجارب السياحية للشرائح المستهدفة داخل المملكة وخارجها.

وكانت قد أطلقت تقويم الفعاليات والمواسم، الذي يضم الأنشطة السياحية والترفيهية والفعاليات والمواسم التي تشهدها المملكة كافة، ويتم تحديثه بصورة مستمرة، ليقوم بتسهيل مهمة السياح والزوار في تخطيط رحلاتهم واختيار أفضل الفعاليات والمواسم والأنشطة التي تناسب كافة الأذواق.

ودعت الهيئة السعودية للسياحة الشركاء الراغبين بالاطلاع على الهوية الموحدة وأدلة تطبيقها زيارة الرابط: هنا.

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