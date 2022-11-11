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نجم دورتموند

السيتي يفاوض بيلينجهام

2022-11-11 الساعة 9:20
السيتي يفاوض بيلينجهام
المواطن – متابعة

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أفادت تقارير صحفية بدخول نادي مانشستر سيتي في مفاوضات مع الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام متوسط ميدان فريق بروسيا دورتموند الألماني.

بوروسيا دورتموند
لاعبو دورتموند – المصدر @BlackYellow

الصيف المقبل

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن نادي مانشستر سيتي بدأ مفاوضاته مع بيلينجهام تمهيدًا لضمه في الصيف المقبل (عام 2023).

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وأوضحت الصحيفة، أن بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي سيدخل في صراع سواء محليًا أو خارجيًا لضم جوهرة دورتموند صاحب الـ19 عامًا.

هدف أساسي

ووضع بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، جود بيلينجهام كهدف أساسي في سوق الانتقالات الصيفية من أجل تعزيز وسط الملعب.

وسيكون نادي بروسيا دورتموند المستفيد الأكبر حول صفقة بيع جود بيلينجهام في ظل وجود رغبة أكثر من نادٍ لضم اللاعب في الموسم المقبل.

ويسعى نادي ليفربول إلى التعاقد مع بيلينجهام كما ارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد في ظل انتهاء عقد الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش صيف 2023.

لاعب كبير

ويقدم بيلينجهام مستويات مميزة رفقة “أسود الفاستيفاليا” في الموسم الحالي بعد تسجيله تسعة أهداف وصناعته لهدفين من أصل 21 مباراة سواء كانت محلية أو قارية.ومن المتوقع أن يكون بيلينجهام أحد أبرز الأسماء التي ستتواجد رفقة منتخب إنجلترا والتي ستشارك في كأس العالم 2022، حيث ستنطلق النسخة الجديدة في 20 من الشهر الجاري.

يذكر أن بيلينجهام انتقل إلى صفوف دورتموند صيف 2020 قادمًا من نادي برمنجهام، حيث يمتلك اللاعب الشاب عقدًا حتى صيف 2025.

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